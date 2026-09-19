Rize'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte dün akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede yağışın ardından su baskınları oluştu, bazı noktalarda ulaşımda aksamalar yaşandı.

İyidere ilçe merkezinde ise yağış nedeniyle toprak kaymaları ve yollarda çökmeler meydana geldi. Bazı araçların su içinde kaldığı yağışın ardından, çay bahçelerinde heyelanlar oluştu.

"Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik"

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde Meteoroloji ve AFAD'dan "sarı" ve "turuncu" kodlu yağış uyarısı aldıklarını söyledi.

Mete, bütün personelle sahada olduklarını dile getirerek, "Şu an itibarıyla 9 mahalle ve 7 köyümüzde büyük hasarlar var. Gece yarısından sonra yağış şiddetini çok artırdı. Can kaybımızın olmaması bizi en çok sevindiren konu. Tedbir amacıyla 7 evi tahliye ettik." dedi.

Elektrik ve su hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını bildiren Mete, şunları kaydetti:

"Özellikle ilçe merkezi ile Hazar Mahallesi'nde iki derenin taşması sonucu ister istemez sular ilçenin içine ulaştı. Bu durum DSİ ya da Karayollarından kaynaklanan bir sıkıntı değil. Heyelanlarla gelen malzeme dere ağızlarını doldurunca sular ilçe merkezine taştı. Havanın aydınlanmasıyla DSİ, Karayolları ve belediye ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor."

Mete, ilçeye bağlı bütün mahallelere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Muhtarlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Öncelikle kapanan iki ana güzergahı açacağız, ardından diğer mahalle yollarına ulaşacağız. Devletimiz şu anda milletinin yanında, bugün bunu bir kez daha gösterdi. İyidere tarihinde bu kadar yoğun yağmur yaşıyordu ama böyle bir felaket olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Rize Valiliği uyarıda bulundu

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Açıklamada, yağışların yer yer kuvvetli olabildiğine işaret edilerek, "Buna bağlı olarak oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, yetkili mercilerin uyarılarını takip etmeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları can ve mal güvenlikleri için tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Metrekareye 186 kilogram yağış düştü

Sağanaktan etkilenen İyidere ilçesinde incelemelerde bulunan Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden itibaren bölgesel olarak yoğun bir yağış dalgasıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yağışın sabah yavaşlamasına rağmen öğleden sonra yeni bir yağış beklediklerini dile getiren Vali Baydaş, "İlimizde şu ana kadar tespit edilen metrekareye 190 kilograma yakın yağış düşen bölgelerimiz var. Şu ana kadar tespit ettiğimiz 186 kilogram yağışın düştüğü bölgelerimiz var. Özellikle doğu ilçelerimizde ağırlıklı olmak üzere yağış bekliyoruz. Toplamda belki 200-250 kilogramı bulmuş olacak yağan yağmur." diye konuştu.

Baydaş, yağışın en çok İyidere ilçesinde hissedildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimiz genelinde toplam 3 binin üzerinde menfez var. Menfezleri yaklaşık 2 yıldır sürekli temizliyoruz Karayolları ve DSİ ekiplerimizle beraber. Burada arkada göreceksiniz heyelanlar var. O heyelanların taşıdığı malzemenin tıkaması sebebiyle burada bir menfez tıkanıklığı yaşadık. O menfez tıkanıklığından dolayı da ilçe merkezinde hem su baskınları hem de çamur yaşamış olduk. Şimdi gerek Karayolları gerek DSİ ve gerekse belediye ekiplerimiz geceden beri burada bu malzemenin temizliği için uğraşıyor. Şuna evvela şükrediyoruz, ilimiz genelde herhangi bir can kaybımız yok. Geceden tedbir amaçlı tahliye ettiğimiz, boşalttığımız evler ve iş yerleri var."

Yağışla ilgili gerekli uyarıları daha önce yaptıklarına değinen Baydaş, "Bununla ilgili hazırlıklarımızı yapmıştık ama birkaç yerde çaylıklarda ve yol üstlerinde meydana gelen heyelanın taşıdığı malzeme menfezi tıkamış, inşallah onu hızlıca açacağız." dedi.

19 Eylül 2025'te de kentte sağanağın etkili olduğunu hatırlatan Baydaş, sahada görev alan ekiplere teşekkür ederek, vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Lojistik Merkezinde herhangi bir hasar olmadığını aktaran Baydaş, "Orada zaten inşaat sürecimiz var. Orada herhangi bir hasarımız yok. Havaalanında herhangi bir sıkıntımız yok. Hastane ve Millet Bahçesi bölgesinde, şehir merkezinde herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer menfezlerde de bir problem yok. Bunca yağışa rağmen özellikle sahil yolu üzerindeki menfezler vazifelerini yerine getirdiler." ifadelerini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildiren Baydaş, ilçe merkezinin kot olarak Karadeniz Sahil Yolu'nun altında kaldığına yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu sadece bu ilçe için değil, belki de Karadeniz'de birçok yerleşim yeri için olan bir durum. O kot düşük ama derelerde o kot hesaplanarak planlanmış, menfezler o kot hesaplanarak planlanmış. Bu sadece İyidere'ye ya da buraya has bir durum değil. Belki de boylu boyuna bütün Karadeniz'de bu mesele, bu bir problem olarak var. Hasar tespit çalışmalarına hemen bugün itibarıyla başlıyoruz. İş yerlerinde hem fiziki hasar hem maddi hasar tespit çalışmalarını yapacağız."

Vali Baydaş, il genelinde irili ufaklı 40 heyelanın meydana gelmesine karşın bunların hayatın akışını etkileyecek düzeyde olmadığını kaydetti.

"Biz afet yönetiminde risk azaltmayı çok önemsiyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, İyidere ilçesinde incelemelerde bulundu.

Pehlivan, 48 saat içerisinde ülke genelinde 23 şehir için "sarı" kodlu uyarı yapıldığını ifade ederek, "Bunların içerisinde Karadeniz illerimiz Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin de vardı. İç Anadolu'da da Yozgat, Niğde ve Nevşehir illeri de vardı. Oradaki taşkınlar 10-15 ihbarla sonuçlandı ve bunların hepsine müdahale edildi." dedi.

Pehlivan, dün akşam saatlerinden itibaren yağışın özellikle Trabzon ve Rize'de yoğunlaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Rize'de de özellikle İyidere'de yağmurun yoğunlaşmasıyla birlikte şu anda görmüş olduğunuz alanda bir taşkın meydana geldi. Diğer ilçelerde de taşkınlar yaşanmakla birlikte ağırlık bu noktadaydı. Bu tür durumların öncesinde DSİ Genel Müdürlüğü, AFAD ve Meteoroloji bütün hava tahmin verilerini değerlendiriyor. Meteoroloji bünyesinde Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi var. Buradaki bilgiler anında hem AFAD'ımızla paylaşılıyor. AFAD tarafından da illere gerekli mesajlar gönderiliyor. Vatandaşlarımıza SMS ve ihtiyaç halinde anonslar yoluyla uyarılar yapılıyor. Dere yataklarında bulunulmaması ve tahliye ihtiyacı varsa bunun valiliklerimizin kontrolünde gerçekleştirilmesi isteniyor."

Rize Valiliğinin koordinasyonunda sabahtan itibaren dere yataklarının kontrol edildiğini dile getiren Pehlivan, "Bu sayede çok şükür herhangi bir can kaybımız veya yaralanmamız yok. Bu, bizler için memnuniyet verici. Biz afet yönetiminde risk azaltmayı çok önemsiyoruz. Rize'de de valimizin koordinasyonunda AFAD ve DSİ'nin desteğiyle yürütülen, dere yataklarında risk azaltma çalışmaları var. Bu sayede ülke genelinde 426 derede 33 milyon metreküp rüsubat temizliği yapıldı. Sadece Rize özelinde 3 bin 600 menfezde temizlik çalışması yapıldı." diye konuştu.

Pehlivan, menfez açma ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, Rize'de 146 araç ve 323 personelin görev yaptığını kaydetti.