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Dünya
AA 19.09.2026 16:09

Zelenski: Rus saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli operasyonlara onay verdim

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlar kullanılarak saldırıların sürdürülmesi için yeni bir planı onayladığını bildirdi.

Zelenski: Rus saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli operasyonlara onay verdim

Zelenski sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin temsilcileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki son gelişmeler hakkında yetkililerden bilgi aldığını aktaran Zelenski, "Görüşmede ayrıca, Ukrayna savunma kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen yabancı gönüllülerin orduya katılım süreçleri ve bu konudaki yasal mevzuatın güncellenmesi konuları ele alındı." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun menzilli silahları kulllanarak Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları düzenleme imkanlarını artırmak için çalışmaya devam ettiklerini kaydeden Zelenski, "Rus saldırılarına yanıt olarak yeni uzun menzilli operasyonlara onay verdim." ifadesini kullandı.

Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yoğun bir şekilde kullandığı "Şahed" tipi silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) önleyebilecek silahları geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Oleksandr Poklad'ın kendisine konuyla ilgili son bilgileri verdiğini aktaran Zelenski, şöyle devam etti:

"Yeni bir insansız hava aracı önleme sistemi geliştirildi ve başarılı bir şekilde (cephede) kullanıldı. Ukrayna'ya daha fazla koruma sağlamak için adım adım ilerliyoruz."

Zelenski, SBU'nun Rus SİHA'larına yönelik kullandığı bir önleyici silahın çalışmasına ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

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