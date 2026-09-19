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Türkiye
AA 19.09.2026 13:52

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerindeki bazı mahallelerde, yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle 24 saat süreyle su kesintisi yapılacak.

Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde 24 saatlik su kesintisi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ilçelerin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına alacak "Ankara Metropol Kent İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi" kapsamında bağlantı çalışması gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 21 Eylül Pazartesi günü saat 01.00'den 22 Eylül Salı günü saat 01.00'e kadar 24 saat boyunca su kesintisi yaşanacak.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından sisteme kademeli ve kontrollü şekilde yeniden su verilecek.

2 ilçede 29 mahalle etkilenecek

ASKİ'nin açıklamasına göre kesintiden şu mahalleler etkilenecek:

Keçiören: Şehit Kubilay, Uyanış, Sancaktepe, Bademlik, Ayvalı, Osmangazi, Yayla, Köşk, Ovacık, Atapark, Kanuni, Ufuktepe, Yükseltepe, 23 Nisan, Esertepe, Güzelyurt, Kuşcağız, Yeşiltepe, Pınarbaşı ve Şenyuva mahalleleri.

Yenimahalle: Avcılar, Güventepe, Kaletepe, Barıştepe, Ergenekon, Kayalar, Pamuklar, Burç ve Çiğdemtepe mahalleleri.

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