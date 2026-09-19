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Dünya
AA 19.09.2026 19:05

Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Almanya Genelkurmay Başkanı General Carsten Breuer’in, NATO Askeri Komitesinin yeni başkanı seçildiğini duyurdu.

Alman Genelkurmay Başkanı Breuer, NATO Askeri Komitesi'nin yeni başkanı seçildi
[Fotograf: Reuters]

Cavo Dragone, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Breuer’i tebrik etti.

Breuer’in, Temmuz 2027’de görevi devralacağını belirten Cavo Dragone, "Askeri Komitenin tamamı adına ve şahsen en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Cavo Dragone, Breuer’in operasyonel tecrübesi, NATO’ya ilişkin bilgisi ve Alman Silahlı Kuvvetlerindeki liderliğinin İttifak’a katkı sağlayacağını belirtti.

NATO ülkelerinin genelkurmay başkanlarının Breuer’e "Avrupa-Atlantik güvenliği açısından zorlu bir dönemde" güven duyduğunu kaydeden Cavo Dragone, görev devir sürecinde Askeri Komite ve Uluslararası Askeri Karargahın Breuer'e tam destek vereceğini bildirdi.

İtalyan Amiral Cavo Dragone, 17 Ocak 2025’te Hollandalı Amiral Rob Bauer’den görevi devralarak NATO Askeri Komitesi Başkanlığına gelmişti. Breuer’in Temmuz 2027’de görevi devralmasıyla Cavo Dragone, başkanlık görevini yaklaşık 2,5 yıl yürütmüş olacak.

NATO’nun en üst düzey askeri yetkilisi olan Askeri Komite Başkanı, NATO Genel Sekreterinin başlıca askeri danışmanı ve İttifak’ın askeri konulardaki üst düzey sözcüsü olarak görev yapıyor. Başkan, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının ortak askeri tavsiyelerinin NATO’nun siyasi karar organlarına iletilmesinde de rol üstleniyor.

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