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Dünya
AA 19.09.2026 17:47

Ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere 4 kişinin cenazesi getirildi

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'de son 48 saatte 4 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği bildirildi.

Ateşkese rağmen katil İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de hastanelere 4 kişinin cenazesi getirildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 48 saatte 4 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1390 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 801 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 910'a, yaralı sayısının 174 bin 914'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada "Şehitler Komisyonu" tarafından öldüğü tespit edilen 85 kişinin de toplam can kaybı sayısına eklendiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

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