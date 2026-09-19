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Savunma
TRT Haber 19.09.2026 12:10

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı

ASELSAN, mavi vatanda asimetrik tehditlere karşı ürettiği uzaktan komutalı stabilize deniz silah sistemleri SMASH ailesini geliştirmeye devam ediyor. Serinin en yeni üyesi SMASH-300'ün test atışı TRT Haber tarafından görüntülendi.

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı

ASELSAN'ın geliştirdiği ve bugüne kadar 18 ülkeye de ihraç edilen SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri ailesine yeni ürünler katılmaya devam ediyor. Ailenin yeni nesil üyesi SMASH-300'ün test atışlarını TRT Haber görüntüledi.

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı

Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkeler de dahil olmak üzere yüzlerce SMASH teslimatı gerçekleştirdi. Savaş gemileri ve insansız deniz araçlarında kullanılan sistem, küresel ölçekte yüzde 10'luk pazar payına sahip. Konya Karapınar'da test atışları ve geliştirme işlemleri süren SMASH-300, ile bu oranın artması bekleniyor.

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı

SMASH-300'ün, önceki versiyonlara göre en önemli farklılıklarından bir tanesi artık mini ve mikro hava tehditlerini hedef alabilmesi. Sistem, yapay zeka desteği ile beraber hedef tespiti ve takibi de gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda Atom Akıllı Mühimmat entegrasyonu bulunuyor.

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı

Sistem, tespit ettiği hava hedefinin konum bilgisini, namludan çıkmadan önce 25 milimetrelik yerli ve milli 'Atom' mühimmatına yüklüyor.

Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı

Bu bilgi ile hedefe yaklaştığı sırada havada parçalanan mühimmat dronları imha ediyor. Böylece artık yalnızca insansız deniz araçları veya asimetrik su üstü hedefleri değil, dronlar da tehdit olmaktan çıkarılıyor.

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