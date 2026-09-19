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Gündem
TRT Haber 19.09.2026 13:14

İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kahraman gazilerimizin fedakârlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan "Gaziler Günü" paylaşımı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabındaki mesajında, vatanı uğruna canını ortaya koyan, cesaret ve fedakarlıklarıyla milletin bağımsızlık iradesine güç veren kahraman gazilerin, milletin gönlünde daima müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman gazilerimizin fedakarlıkları ve bizlere emanet ettikleri değerler daima başımızın tacıdır. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz. TBMM tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazi' ünvanı ve 'Mareşal' rütbesi verilişinin 105. yıl dönümünde, tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle; hayatta olan gazilerimizi saygıyla ve minnetle yad ediyorum."

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