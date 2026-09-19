Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda dev derbi TRT 1’de

Türk basketbolunun iki köklü kulübü Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş, sezonun ilk kupasını müzesine götürmek için karşı karşıya gelecek.

Geçmişi 1985 yılına uzanan ve Türkiye basketbolunun en saygın organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Kupası bu yıl Fenerbahçe Tarfin – Beşiktaş derbisine sahne olacak.

Geçtiğimiz sezon hem Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde hem de Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Tarfin; ligi ikinci sırada tamamlayan ve Türkiye Kupası’nda finale yükselen Beşiktaş karşısında kupa mücadelesi verecek.

22 Eylül saat 20.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak sporseverlerle buluşacak.

