SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
ÇOCUK
PODCAST
HAVA DURUMU
TRT'DEN HABERLER
HAVA UYARILARI
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
TRT ARŞİV
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Dünya
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
19.09.2026 12:37
, 19.09.2026 12:39
Girne'deki gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
KKTC
Sıradaki Haber
ABD, Ukrayna'nın hava savunmasına yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışı onayladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
FETÖ'nün kamu gizli yapılanmasına operasyon: 15 tutuklama
12:25
Sağlık Bakanlığından aşırı şeker tüketimi uyarısı
12:19
Ağustos'ta elektrikli araçlara 3,5 milyonun üzerinde şarj işlemi yapıldı
12:44
Mavi Vatan'ın yeni muhafızı SMASH-300 sahaya çıktı
12:08
ABD, Ukrayna'nın hava savunmasına yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışı onayladı
12:06
NASA Mars'a 5 delik açtı: Kraterler beklenmeyen bir sırrı ortaya çıkardı
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
FOTO FOKUS
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Girne'deki gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
ABD, Ukrayna'nın hava savunmasına yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışı onayladı
NASA Mars'a 5 delik açtı: Kraterler beklenmeyen bir sırrı ortaya çıkardı
Nvidia CEO'su Huang, yapay zekayı olabildiğince "hızlı" geliştirme çağrısı yaptı