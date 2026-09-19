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Dünya
TRT Haber 19.09.2026 12:37

Girne'deki gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

KKTC Başbakanı Üstel, Girne açıklarında batan gemide kaybolan bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Girne'deki gemide bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

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