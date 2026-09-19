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Dünya
Sciencealert 19.09.2026 12:04

NASA Mars'a 5 delik açtı: Kraterler beklenmeyen bir sırrı ortaya çıkardı

Perseverance keşif aracını Mars'a taşırken atılan uzay aracı parçalarının gezegen yüzeyinde açtığı kraterler incelendi. Elde edilen veriler, Mars yüzeyinin tahmin edilenden çok daha zayıf bir yapıya sahip olduğunu gösterdi.

NASA Mars'a 5 delik açtı: Kraterler beklenmeyen bir sırrı ortaya çıkardı

Mars 2020 görevi sırasında Perseverance aracını dengelemek için kullanılan tungsten ağırlıklar ve seyir aşaması kalıntıları, yaklaşık 4,7 kilometre saniye hızla Jezero Kraterinin kuzeybatısına çarparak beş yeni krater oluşturdu.

Çarpan nesnelerin kütlesi, boyutu ve balistik özelliklerinin tam olarak bilinmesi, bilim insanlarına doğal göktaşlarının aksine ellerindeki verileri büyük bir hassasiyetle modelleme ve inceleme imkanı tanıdı.

Yüzey tahmin edilenden zayıf çıktı

Mars Reconnaissance Orbiter kameraları tarafından tespit edilen kraterleri ve fırlatılan malzemeleri analiz eden araştırmacılar, standart krater ölçekleme yasalarının yüksek yoğunluklu nesnelerin sığ açılı çarpmalarında boyutu büyük ölçüde aştığını belirledi.

3D şok-fiziği modellemesi sonucunda yüzeyin kohezyon direncine ulaşıldı ve Mars'ın bu bölgesindeki malzemenin tahmin edilenden çok daha zayıf olduğu, parmaklar arasında ezilebilecek kumsu bir yapı barındırdığı anlaşıldı.

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