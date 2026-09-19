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Dünya
AA 19.09.2026 12:07

ABD, Ukrayna'nın hava savunmasına yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verdi.

ABD, Ukrayna'nın hava savunmasına yönelik 2,68 milyar dolarlık olası satışı onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli ekipman ve hizmetleri kapsayan 2,68 milyar dolarlık olası satışa onay verildiği ifade edildi.

Söz konusu satışın Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendireceği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın S-300 klon füzeleri, GAM-67 füzeleri, artırılmış menzilli lazer güdümlü hava savunma roket sistemleri ve insansız hava araçlarına karşı radar talep ettiği aktarıldı.

Açıklamada, satış paketinin yedek parçalar, yazılım, bakım ve onarım desteği ile mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetlerini kapsadığı kaydedildi.

Söz konusu satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, satışın ana yüklenicilerinin ABD hükümeti tarafından yürütülecek rekabetçi ihale süreçleri sonucunda belirleneceği aktarıldı.

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