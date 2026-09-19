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Dünya
The Guardian 19.09.2026 09:56

Avrupa'da eğitim krizi: PISA sonuçları tarihin en düşük seviyesinde

Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi Avrupa'nın önde gelen eğitim ülkelerinde 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen bilimleri becerilerini ölçen PISA sonuçları tarihi bir düşüş yaşayarak uzmanları endişelendirdi.

Avrupa'da eğitim krizi: PISA sonuçları tarihin en düşük seviyesinde

Okulda öğrenilen bilgilerin günlük hayata uygulanabilmesini değerlendiren son PISA raporuna göre, Fransa, Almanya, Hollanda ve Finlandiya'da temel okuryazarlık ve matematik becerisinden yoksun gençlerin oranı yaklaşık üçte bire ulaştı.

Birleşik Krallık bu genel düşüş eğiliminin dışında kalırken, kıta genelindeki gerilemenin salgın dönemi öğrenme kayıplarının çok ötesine geçerek kronik öğretmen eksikliği, müfredat sorunları ve akıllı telefonların dikkat sürelerini azaltması gibi yapısal sorunlardan kaynaklandığı vurgulandı.

Ülkeler bazında yaşanan düşüşler

Almanya'da öğrencilerin en kötü karneyle karşılaşması, eğitim başarısının ailelerin sosyoekonomik durumuyla bağını bir kez daha gözler önüne serdi ve düşük gelirli ailelerden gelen çocukların başarısızlık oranındaki artış dikkat çekti.

Hollanda'da okuma becerilerindeki tarihi düşüş, gençlerin üçte birinden fazlasının günlük yaşamda gerekli temel becerilerden yoksun olduğunu gösterirken, uzmanlar bu gerilemenin kalıcı bir yapısal krize dönüştüğüne işaret etti.

Finlandiya ve İsveç gibi geleneksel eğitim şampiyonlarında da benzer düşüşler yaşanması, yetkilileri ve eğitim sendikalarını acil reform önlemleri almaya ve sınıflardaki dijital dikkat dağıtıcı unsurlarla mücadele etmeye yönlendirdi.

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