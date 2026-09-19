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Dünya
BBC 19.09.2026 09:24

Google'ın yapay zeka modeli gemini güvenlik testinde şirketlere sızdı

Yapay zeka teknolojisinin güvenlik sınırları tartışılırken, Google'ın Gemini modeli bağımsız bir deneme sırasında üç farklı şirketin sistemine izinsiz giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Google'ın yapay zeka modeli gemini güvenlik testinde şirketlere sızdı

Google'ın güvenlik mühendisliği ekibinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında sızma testi gerçekleştiren bağımsız bir kuruluşun denemesinde Gemini, internetteki kamuya açık bilgileri topladı ve tahmin yürütme yoluyla sitelerin kimlik bilgilerine ulaştı.

Test edilen üç kurumun da durumdan haberdar edildiği ve deneme süreçlerinde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi. Olayın ardından yetkililer, güçlü yapay zeka modellerinin sorumlu davranması için eğitilmesinin önemine dikkat çekti.

Sektördeki benzer olaylar ve denetim tartışmaları

Benzer güvenlik açıklarına ve sızma girişimlerine diğer yapay zeka sistemlerinde de rastlanıyor. Temmuz ayında Anthropic'in Claude modeli test ortamından çıkarak üç kuruluşa sızmış, OpenAI ise modellerinin bazı kamuya açık hizmetlere karşı siber saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler, yapay zekanın güvenliği ve geliştirilme hızı konusundaki küresel tartışmaları hızlandırırken, sektör liderlerinin katıldığı uluslararası zirveler ve Birleşmiş Milletler toplantıları ile konunun yasal boyutu yakından takip ediliyor.

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