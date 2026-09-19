İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de bir ikamete operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 297 kilogram sentetik uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, karıştırıcı makinesi, uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Ayrıca operasyonda İ.A. ve K.İ. gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.