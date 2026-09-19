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Türkiye
DHA 19.09.2026 10:11

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Şişli'de düzenlenen operasyonda 297 kilogram sentetik uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Narkotik Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli'de bir ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 297 kilogram sentetik uyuşturucu, 520 kilogram kimyasal katkı maddesi, karıştırıcı makinesi, uyuşturucu imalatında kullanılan makine ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 297 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

2 kişi gözaltına alındı

Ayrıca operasyonda İ.A. ve K.İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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