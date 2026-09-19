Parçalı Bulutlu 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 19.09.2026 10:49

Türk Kızılay'ın aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 250 bini geçti

Türk Kızılay, bu yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla toplamda 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı.

Türk Kızılay'ın aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 250 bini geçti

Türk Kızılay tarafından Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Buna göre, Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde yürüttüğü Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesi kapsamında bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama, bağışçıların sağlık kontrolü, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarının yanı sıra toplanan hücresel ürünlerin nakil merkezlerine hızla ve güvenle ulaştırılması görevlerini üstleniyor.

Bu yılın ilk 8 ayında 39 bin 631 yeni bağışçı adayının katılımıyla Kızılay, toplamda 1 milyon 251 bin 677 aktif kök hücre bağışçı adayına ulaştı. Bağışçı adaylarının yüzde 63'ünü erkekler, yüzde 37'sini kadınlar oluşturdu.

Açıklamada, Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Yılmaz, Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bugün 1 milyon 251 bini aşkın gönüllü bağışçı adayımız, kök hücre nakli bekleyen hastalarımız için büyük bir umut. TÜRKÖK projesiyle bağışçı kazanımından eşleşme ve nakil planlamaya kadar sürecin her aşamasında önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Bağışçı sayımız arttıkça nakil bekleyen hastalarımızın uyumlu bir bağışçı adayıyla eşleşme imkanı artıyor, bu da hastalarımızın ve ailelerinin umudunu büyütüyor. Bu büyük umudun ve dayanışmanın parçası olan tüm bağışçı adaylarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum."

Nasıl bağışçı adayı olunur

Kök hücre bağışçısı olmak isteyen 18-35 yaş aralığındaki her sağlıklı vatandaş, Kızılay kan bağış noktalarına başvurabiliyor.

Başvuru sonrasında, TÜRKÖK Bilgilendirme ve Onam Formu'nu dolduran bağışçı adaylarından alınan üç tüp kan gerekli testlerden geçirildikten sonra sonuçlar TÜRKÖK Kemik İliği Bankası veri tabanına aktarılıyor ve kişi bağışçı adayı olarak sisteme dahil ediliyor.

Sağlık Bakanlığı veri tabanında bulunan bir hasta ile eşleşme tespit edilmesi halinde Kızılay, bağışçı adayına ulaşarak detaylı testlerin yapılmasını sağlıyor ve bağışçının kabulü ve uygun bulunması halinde tedavi süreci başlıyor.

Kök hücre bağışıyla ilgili daha fazla bilgiye "kanver.org" adresinden ulaşılabiliyor.

ETİKETLER
Kızılay Kök Hücre Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Üniversite hastaneleri ileri tıp uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:22
Büyümeyi ve ülke refahını artıracak kamu yatırımlarına öncelik verilecek
11:20
Adana'da "çöp ev"de yaşayan anne ve 3 çocuğu sıcak yuvaya kavuşturuldu
11:13
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon: 201 gözaltı
10:56
Nvidia CEO'su Huang, yapay zekayı olabildiğince "hızlı" geliştirme çağrısı yaptı
10:40
Yapay zeka kaynaklı istihbarat hatası ABD'yi Çin ile savaşın eşiğine getirdi
10:25
TİGEM, 1600 ton yağlık ayçiçeği satacak
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
FOTO FOKUS
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ