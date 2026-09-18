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Dünya
AA 18.09.2026 23:17

ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin-bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu.

ABD'de felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan NIH, enstitü tarafından fonlanan ve ABD'de Kaliforniya Üniversitesi'nde felçli hastaların iletişim kurmalarına ilişkin yürütülen bir çalışmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre bilim insanları, üç felçli hastanın beyin dalgalarını "makine öğrenmesine" dayalı bir beyin-bilgisayar arayüzü kullanan bir sistem aracılığıyla sanal bir karaktere dönüştürmeyi başardı.

Bilim insanlarının geliştirdiği bu sistem, hastalara bağlanan özel kablolar aracılığıyla beden hareketleri ve konuşmayla ilgili beyin sinyallerini aynı anda dijital ortamda bulunan sanal bir karaktere aktarıyor.

Kullanılan arayüz ile oluşturulan sanal karakter, özellikle ALS hastalarının daha hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesine imkan sağlıyor.

Hem konuşma hem beden hareketlerini algılıyor

Daha önce geliştirilen cihazlarda konuşma veya beden hareketlerinin aktarımında ayrı ayrı başarılar elde edilirken, bu yeni cihazın her iki alanda da aynı anda başarı sağlayan ilk sistem olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, araştırmacıların bu sistemin kablosuz versiyonu üzerinde çalıştıkları kaydedildi.

NIH yöneticisi Dr. Debara Tucci, yeni çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu umut verici sonuçlar, gelecekte ağır felçli hastaların iletişiminin bütünsel doğasını yeniden kazanabileceklerine dair umut veriyor." değerlendirmesini yaptı.
 

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