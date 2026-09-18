Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı

Pistorius, ABD’nin Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde Almanya tarafından satın alınan ilk F-35 savaş uçağının teslim töreninde konuştu.

F-35’in beşinci nesil savaş uçakları arasında görünmezlik özelliğine sahip uçaklardan biri olduğunu belirten Pistorius, "Dünyanın en yetenekli savaş uçağı" olarak nitelendirdiği F-35’in Alman Hava Kuvvetlerinin hizmetine gireceğini söyledi.

Pistorius, "Hava Kuvvetleri için bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Yeni F-35A savaş uçağı, dünyanın en modern savaş uçağıdır." ifadelerini kullandı.

Almanya’nın F-35 programına yaklaşık 10 milyar avro ayırdığını kaydeden Pistorius, 19 ülkeyle yürütülen işbirliğinin eğitim, tatbikat ve operasyonlar bakımından önemli imkanlar sunduğunu ve müttefikleri daha güçlü hale getirdiğini ifade etti.

Nükleer caydırıcılıkta kullanılacak

F-35'lerin, Alman Hava Kuvvetlerinin yaşlanan Tornado filosunun yerini alması ve NATO'nun nükleer caydırıcılık konseptinde Almanya'nın rolünü sürdürmesi öngörülüyor.

Almanya, NATO'nun nükleer paylaşım düzenlemesi kapsamında ABD'nin nükleer silahlarının konuşlandırılması ve gerektiğinde Alman uçakları tarafından taşınması görevini üstleniyor.

Alman pilot ve teknisyenlerin F-35 eğitimleri ABD'de bu yılın ilk günlerinde başlamıştı.

Almanya'nın sipariş ettiği 35 uçağın tamamının 2029'a kadar teslim edilmesi planlanıyor.

F-35 üreticisi Lockheed Martin'in dünya genelindeki yıllık üretim kapasitesinin 156 uçak olduğu biliniyor.

Büchel Hava Üssü yenilendi

F-35'lerin Almanya'daki ana üssü Rheinland-Pfalz eyaletindeki Büchel Hava Üssü olacak.

Üssün F-35'lere uygun hale getirilmesi amacıyla yaklaşık 2 milyar avroluk kapsamlı modernizasyon gerçekleştirildi.