Yapay zeka hatası ABD’yi Çin’le savaşa sürüklüyordu

ABD ordusunun, yapay zeka yardımıyla oluşturulan yanlış istihbarat analizi nedeniyle nükleer silah bileşenleri taşıdığı sanılan Orta Doğu'daki bir Çin gemisini durdurmaya yönelik alarma geçtiği iddia edildi.

CNN'e bilgi veren ABD'li dört kaynağa göre, olay ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarının yoğun olarak devam ettiği bu yılın bahar aylarında meydana geldi.

ABD ordusu içerisinde dağıtılan istihbarat raporunda, Orta Doğu'daki bir Çin gemisinin İran'ın nükleer silah programının bileşenlerini taşıdığı savunuldu.

Bunun üzerine ABD ordusu söz konusu gemiyi "askeri" olarak durdurmak için harekete geçerken, planlanan operasyondan hemen önce yetkililer, son hazırlanan raporun daha derinlemesine incelenmesini talep etti.

ABD Özel Operasyonlar Komutanlığı analisti tarafından hazırlanan raporun yapay zeka yardımıyla oluşturulduğu ve analistin kullandığı bir sohbet robotunun geminin taşıdığı malzemeyi yanlış tanımladığı ortaya çıktı.

Neredeyse savaşa yol açacaktı

Kaynaklardan biri raporu, "Tamamen yanlıştı, neredeyse bir savaşa yol açacaktı" sözleriyle niteleyerek, ABD'nin Çin gemisine karşı düzenleyeceği operasyonun iki ülke arasında silahlı çatışmaya dönüşme riskine dikkat çekti.

Haberde, söz konusu geminin taşıdığı kargo hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmazken, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) olay hakkındaki yorum taleplerini yanıtsız bıraktığı kaydedildi.