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Dünya
AA 18.09.2026 23:15

Trump'tan CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray yasağı

ABD Başkanı Donald Trump, haber kanalları CNN ve MS NOW ile Politico internet sitesinin, "sürekli yalan haber yaptıkları" gerekçesiyle Beyaz Saray'a erişiminin yasaklandığını bildirdi.

Trump'tan CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray yasağı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üç haber platformuna karşı attığı adım hakkında bilgi verdi.

CNN, MS NOW ve Politico'nun "Beyaz Saray'dan derhal yasaklandığını" kaydeden Trump, bu karara "sürekli yalan haber yapmalarını" gerekçe gösterdi.

Kurgu ve yalan haber idaası

Trump, MS NOW'ın eski adı "MSNBC"yi izleyici ve güvenilirlik eksikliği nedeniyle değiştirdiğini, Politico'nun da eski ABD Başkanı Joe Biden'ın döneminde hükümetten yasa dışı şekilde 8 milyon dolarlık abonelik ücreti aldığını iddia etti.

Medya kuruluşlarının, kendisi, hükümeti ve ülkesi hakkındaki haberlerinde "kurgu ve yalanlar yazmaması" gerektiğini belirten Trump, "Diğer yalan haber kuruluşları da aralarına katılacak." ifadesini kullandı.

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