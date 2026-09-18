  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2026 22:06

Pakistan'da saldırılarda en az 21 kişi öldü

Pakistan'da cami yakınındaki bombalı saldırılarda en az 16 kişi öldü, 80'den fazla kişi yaralandı.

Pakistan'da saldırılarda en az 21 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde cuma namazı sırasında bir caminin yakınında düzenlenen bombalı saldırılarda en az 21 kişinin öldüğü, 80'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayber Pahtunhva Emniyet Genel Müdürü Zülfikar Hamid, Kohat bölgesindeki Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinin girişinde bir cami yakınında patlayıcı yüklü bir aracın infilak ettiğini belirtti.

Emniyet yetkilileri şiddetli patlamanın caminin dış kısmında çukur oluşturduğunu, dış bölümünün ağır hasar gördüğünü ve bir duvarının çöktüğünü aktardı.

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edilirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Pakistan Terör Saldırısı
Sıradaki Haber
AP’li Hassan, Fransa İçişleri Bakanı’ndan şikayetçi oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:16
Trump'tan CNN, MS NOW ve Politico'ya Beyaz Saray yasağı
23:17
Yaş sebze ve meyve soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı
22:37
DMM'den 'Somali'nin Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği' iddiasına yalanlama
22:31
KKTC'de Atlılar Katliamı şehitleri, 52 yıl sonra son yolculuklarına uğurlandı
23:08
Almanya ilk F-35 savaş uçağını ABD'de teslim aldı
22:15
Yapay zeka hatası ABD’yi Çin’le savaşa sürüklüyordu
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
Bakan Kacır ile Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST yarışma alanında öğrencilerle buluştu
FOTO FOKUS
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
Nevşehir'de sele kapılan otomobil köprüye sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ