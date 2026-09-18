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Dünya
AA 18.09.2026 21:22

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: Reuters]

Sağlık alanındaki kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinde Reşid Caddesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde de İsrail ordusunun bir motosikleti hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, biri kız çocuğu çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinin kuzey ve doğu kesimlerine yoğun topçu bormardımanı düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, 174 binden fazla kişi de yaralandı.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te ateşkes yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ordusu bölgeye sık sık saldırılar düzenliyor.

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