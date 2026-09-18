Eski İsrail Savunma Bakanı'ndan Netanyahu'ya karşı "birlik çağrısı"

Yaalon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi muhalefet liderlerine devletin geleceğinin yaklaşan seçimlerde tehlikede olduğunu hatırlatmanın zamanı." ifadesini kullandı.

Muhalefet liderlerine seslenen Yaalon, şöyle devam etti:

"Yalan, ihmal ve ihanet hükümetini, dindar Hristiyanların, askerlik hizmetinden kaçanların ve yolsuzluk yapanların hükümetini devirmek için birlikte çalışın. Bütün bunlar devleti yıkımdan kurtarmak için."

Yaalon, 16 Eylül'de de Netanyahu hükümetine benzer eleştiriler yöneltmiş, Likud Partisi'nin Arap partilerinin seçimlere katılımını engellemeye yönelik girişimi üzerinden hükümeti "ihmal, ihanet ve yalanla" suçlamıştı.

İsrail'de genel seçimlerin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor. Seçimler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırıların başlaması ve bölgede peş peşe yaşanan savaşlardan sonra halkın ilk kez sandık başına gideceği genel seçim olacak.