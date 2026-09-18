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Dünya
The Guardian 18.09.2026 17:53

İklim krizi dünyanın çatısını vurdu: Nepal ve Tibet'teki felaketin arkasında küresel ısınma var

Bilim insanları tarafından yapılan ilk araştırma, geçen ay Nepal ve Tibet'te binden fazla insanın ölümüne yol açan felaketin arkasında küresel ısınmanın olduğunu ortaya koydu. Langtang Lirung Dağı'ndaki dev buzulun çöküşünde iklim krizinin kritik bir istikrarsızlaştırıcı faktör olduğu belirtiliyor.

İklim krizi dünyanın çatısını vurdu: Nepal ve Tibet'teki felaketin arkasında küresel ısınma var

Ağustos ayında Langtang Lirung Dağı'ndan kopan yaklaşık 200 bin metrekarelik devasa buzul ve kaya kütlesi, vadiye doğru 1.400 metrelik bir düşüş gerçekleştirdi.

Deprem etkisi yaratan ve saatte 110 milden fazla hızla ilerleyen buz, su ve tortu karışımı, alt vadideki yerleşim yerlerini ve altyapıyı sürükledi. Olay sonucunda 1.300'den fazla kişi yaşamını yitirirken, 5 bin kişiden fazla insan da kayıp durumunda bulunuyor.

İklim değişikliğinin rolü ve uzman değerlendirmeleri

Imperial College London'dan Dr. Friederike Otto ve Dünya Hava Durumu Atıf Grubu (WWA) tarafından yürütülen çalışma, felaketin doğrudan tek bir hava olayından kaynaklanmadığını, onlarca yıllık sera gazı kirliliğinin dağlık bölgedeki jeolojik yapıyı zayıflattığını gösterdi.

Araştırmacılar, bu tür devasa kaya çöküşlerinin son derece nadir olduğunu ve iklim krizinin yüksek dağ ortamını kökten dönüştürerek felakete zemin hazırladığını vurguladı.

İklim krizi dünyanın çatısını vurdu: Nepal ve Tibet'teki felaketin arkasında küresel ısınma var

Uluslararası tepkiler ve mali destek talepleri

Yaşanan büyük yıkımın ardından Nepal hükümeti, BM kayıp ve zarar fonuna resmi başvuru yaparak finansal destek talep etti.

Çin ve Hindistan gibi büyük emisyon salınımına sahip ülkelerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, savunmasız ön cephe topluluklarının maruz kaldığı maliyetlerin karşılanması ve küresel emisyonların hızla azaltılması çağrısında bulundu.

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İklim Değişikliği Küresel Isınma Nepal Sel
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