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Ekonomi
AA 18.09.2026 17:14

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 823 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 823 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 823 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 750 bin lira, en yüksek 6 milyon 865 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,02 artışla 6 milyon 823 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 821 bin 700 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 867 milyon 544 bin 529,84 lira, işlem miktarı ise 565,92 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 990 milyon 956 bin 688,01 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, QNB Bank, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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