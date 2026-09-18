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Ekonomi
AA 18.09.2026 11:38

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı 472 bini geçti

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, ağustos itibarıyla yıllık bazda yüzde 53,2 artarak 472 bin 157'ye yükseldi.

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı 472 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülkede ağustos itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907'ye ulaştı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da çoğalmasıyla, son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un pazar payının artması, yeni modellerini piyasaya sürmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Elektrikli otomobillere ilgi arttı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025'te 370 bin 591'e ulaştı.

Ağustos 2025'te 308 bin 217 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 53,2 artışla 472 bin 157 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,62 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillerin payında artış

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken, 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296, 2025'te 697 bin 27 olarak hesaplandı. Bu sayı, Ağustos 2026 itibarıyla 896 bin 270'e çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı 2025'te yüzde 4 iken, geçen ay itibarıyla yüzde 4,97 olarak kaydedildi.

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