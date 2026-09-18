TOKİ'den ev ve iş yeri alanlara yüzde 25 indirim kampanyası

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan bilgilendirmeye göre kampanya, borcunun bir kısmını kapatabilecek vatandaşlar için de kolaylık sağlayacak.

Borç bakiyesinin en az yüzde 25'ini peşin ödemek isteyen hak sahipleri de aynı oranda (yüzde 25) indirim imkanından faydalanabilecek.

Kampanya detayları ve başvuru şartları

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, geri ödeme taksitlerinin başlamış olması ve kalan taksit sayısının 12 aydan fazla olması gerekiyor. Kalan taksit sayısı 12 aydan az olan hak sahipleri ise kampanyadan yararlanamayacak.

22 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen hak sahipleri, gayrimenkul satış işlemlerini gerçekleştirdikleri yetkili bankalara başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek. Belirtilen başvuru tarihinden sonra yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde indirim oranı geçerli olmayacak.