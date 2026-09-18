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Dünya
AA 18.09.2026 12:16

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola vakaları 7 bin 404’e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 15 Mayıs’ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7 bin 404’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 577’ye yükseldi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola vakaları 7 bin 404’e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Ebola salgınının, ülkenin 7 eyaletinin 62 bölgesinde etkili olduğu bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar 7 bin 404 vaka kaydedildi.

Virüs nedeniyle 3 bin 577 kişi hayatını kaybederken 1776 hasta iyileşti.

Son 24 saatte 23 hasta iyileşirken, Haut-Uele, Güney Kivu ve Güney Ubangi eyaletlerinde yeni vaka kaydedilmedi.

Salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı eyaletlerde aşılama çalışmaları hızlandırılırken, sınır giriş noktalarındaki gözetim ve toplumsal bilgilendirme faaliyetleri sürdürülüyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

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Ebola Demokratik Kongo Cumhuriyeti Virüs
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