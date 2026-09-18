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Dünya
AA 18.09.2026 10:02

OpenAI'ın yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı iddia edildi

OpenAI şirketinin, yapay zekanın yayıncılar için "varoluşsal tehdit" oluşturabileceğine yönelik şirket içindeki endişelere rağmen modellerini geliştirmek için telif hakkıyla korunan milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı öne sürüldü.

OpenAI'ın yapay zeka modellerini eğitmek için milyonlarca makaleyi izinsiz kullandığı iddia edildi

The New York Times gazetesi ile diğer medya kuruluşlarının OpenAI'a karşı açtığı telif davası kapsamında mahkemeye sunduğu belgelerde, şirketin milyonlarca makaleyi izinsiz kullanarak haber içeriklerinin yerini alabilecek ticari yapay zeka ürünleri geliştirdiği ileri sürüldü.

Belgelerde, OpenAI personeli arasında da yapay zekanın haber yayıncıları üzerindeki etkisine ilişkin endişeler bulunduğu savunuldu.

ChatGPT'yi geliştiren ekibin başındaki Nick Turley'nin 2023'te yapay zekayı yayıncılar için "varoluşsal tehdit" olarak nitelendirdiği, 2024'te ise yapay zeka ürünlerinin geliştikçe mevcut içeriklerin yerini daha fazla alacağını belirttiği aktarıldı.

Ayrıca mahkeme belgelerinde, Microsoft çalışanlarının da şirket içi yazışmalarında yapay zeka modellerinin bu içerikleri kullanmasının "insanlık tarihindeki en büyük emek hırsızlığı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

OpenAI ise iddialara yönelik açıklamasında, kamuya açık içeriklerin yapay zeka modellerinin eğitiminde kullanılmasının telif hakkı kapsamında "adil kullanım" olduğunu savundu.

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