Çok Bulutlu 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2026 08:09

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir petrol tankerinin vurulduğunu duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan Togo bayraklı petrol tankerini vurduğunu duyurdu

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Togo bayrağı taşıyan "Trend" adlı petrol tankerinin dün ABD ordusunun "kışkırtması" ve "aldatmasıyla" Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışırken hedef alındığı belirtildi.

Geminin vurularak durdurulduğu ve gemide yangın çıktığı aktarılırken, Boğaz'dan "yasa dışı" geçmeye çalışan herhangi bir geminin "imha edileceği" kaydedildi.

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından başlayan savaşta Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri durdurmuş ve "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef almaya başlamıştı.

17 Haziran'da İran-ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı sonrasında Boğaz'dan geçişlere izin verilmişti. İran, ABD ile mutabakatın uygulanması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle 8 Temmuz'da yeniden alevlenen savaşın ardından 12 Temmuz'da Boğaz'ı yeniden kapatmıştı.

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:25
Güney Kore'den "Hürmüz Boğazı'na asker göndermeyeceğiz" açıklaması
09:16
Bakan Gürlek'ten "Fon Soruşturması" açıklaması: 4 tutuklama
08:41
Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğine Selin Özaydın atandı
08:14
Sultangazi'de iki apartman tahliye edildi
08:09
İstanbul'da ünlü isimlere "uyuşturucu" operasyonu: 18 gözaltı kararı
08:07
Kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edildi
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
FOTO FOKUS
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ