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Dünya
Sciencealert 18.09.2026 07:42

Kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edildi

Japonya'daki Showa İlaç Üniversitesinden araştırmacılar, henüz bir yudum bile içilmeden sadece taze demlenmiş kahve kokusunu solumanın ruh hali ve beyin aktivitesi üzerindeki etkilerini inceledi. Nutrients dergisinde yayımlanan araştırmaya 20 ile 29 yaşları arasında 20 üniversite öğrencisi katıldı.

Kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edildi

Gönüllülerin yakınına yerleştirilen taze demlenmiş kahve kokusu eşliğinde yapılan testlerde, katılımcıların beş dakika içinde olumsuz duygularında azalma görüldü ve beyin dalgalarında rahatlama indeksi yükseldi.

Kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliğinde ise belirgin bir değişim gözlenmedi.

Ruh hali ve beyin aktivitesinde öne çıkan değişimler

Araştırmacılar, 20 gram çekilmiş kahveyi 400 mililitre sıcak suyla demleyerek katılımcılardan yaklaşık 50 santimetre uzağa yerleştirdi.

Beş dakikalık koku maruziyeti öncesinde ve sonrasında yapılan ölçümlerde şu sonuçlar elde edildi:

Katılımcıların yorgunluk, gerginlik, endişe, kafa karışıklığı ve depresyon skorlarında anlamlı düşüş kaydedildi.

Enerji ve canlılık hissinde ani bir artış görülmezken, kahve kokusunun daha çok olumsuz duyguları hafiflettiği belirlendi.

Beyindeki alfa, beta ve teta dalgalarının oranından hesaplanan "rahatlama indeksinde" artış saptandı.

Kokunun hafıza ve beklentiyle ilişkisi

Koku duyusunun beyindeki duygu ve hafıza merkezleriyle doğrudan bağlantılı olduğu biliniyor.

Kahve kokusunun sabah rutini, dinlenme molası veya dost sohbetleri gibi olumlu geçmiş deneyimleri tetikleyerek bu değişime yol açabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmacılar, çalışmada kontrol grubu kullanılmaması ve katılımcıların kahve tüketim alışkanlıklarının detaylı incelenmemesi nedeniyle sonuçların kesin bir kanıt oluşturmaktan ziyade bir ön bulgu niteliği taşıdığına dikkati çekiyor.

Katılımcıların sadece beş dakika boyunca sessizce dinlenmiş olmalarının da ruh halindeki bu iyileşmeye katkı sağlamış olabileceği ifade ediliyor.

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