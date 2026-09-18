Kuantum bilgisayarlar mantıksal matematiksel çıkarım aşamasına geçti

Kuantum donanımının sadece hızlı bir veri işlemcisi olmakla kalmayıp belirli mantık kurallarını izleyerek adımları doğrulanabilir matematiksel çıkarımlar yapabileceği deneysel olarak ilk kez gösterildi.

Çalışmada bir karenin köşegenlerinin dik kesiştiğinin kanıtlanmasının yanı sıra 1978 Uluslararası Matematik Olimpiyatı'nda sorulan ve kesişen üçgenler ile çemberleri içeren karmaşık bir geometri problemi çözüldü.

Öne çıkan yöntemler ve araştırmanın detayları

Araştırma ekibi, kuantum devreleri üzerinde soyut kavramları ve cebirsel formülleri işleyebilmek için iki farklı yöntem kullandı.

Karenin köşegenlerinin dikliğini kanıtlamak amacıyla cebirsel geometri adımlarını kuantum donanımına uyarlayan Wu Yöntemi'nden yararlanıldı.

Uluslararası Matematik Olimpiyatı teoreminde doğru çıkarıma ulaşmak amacıyla mantıksal adımları önermek, uygulamak ve değerlendirmek için ise basitleştirilmiş makine öğrenimi teknikleriyle desteklenen sembolik kanıt arama yöntemi tercih edildi.

Çalışma henüz hakemli bir dergide yayımlanmasa da ön baskısı arXiv platformunda erişime açıldı.

Kübitlerin gürültülü ve kararsız yapısına rağmen elde edilen bu başarının, gelecekte yapay zeka ve kuantum sistemlerinin klasik bilgisayarların çözemediği karmaşık matematiksel problemleri çözmesine zemin hazırlayacağı belirtiliyor.