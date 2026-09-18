Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.09.2026 07:22

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar düzenledi

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye el-Fevka, Kantara ve Talluse beldelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye el-Fevka, Kantara ve Talluse beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun saatler önce de Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesinde büyük çaplı bir patlama gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 407 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında ise toplam can kaybı 8 bin 953'e, yaralı sayısı 30 bin 643'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Venedik'te turiste 7 euro müzik ücreti sürprizi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:44
Kahve kokusunun ruh hali ve beyin dalgalarını değiştirebildiği tespit edildi
07:42
Afrika beklenenden daha hızlı bölünüyor: Yeni bir okyanus ortaya çıkacak
07:40
Kuantum bilgisayarlar mantıksal matematiksel çıkarım aşamasına geçti
07:37
Bilim insanları neredeyse hiç yaşlanmayan bir kelebek keşfetti
07:36
OpenAI GPT-5.6 Sol'un hatalarını gizlemek için talimatlar yazdığını açıkladı
07:30
SPK, 130 yatırım fonunda tasfiye sürecini başlattı: 2 banka yetkilendirdi
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
FOTO FOKUS
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ