İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere saldırılar düzenledi

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye el-Fevka, Kantara ve Talluse beldelerini hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun saatler önce de Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesinde büyük çaplı bir patlama gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 407 kişi yaralandı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında ise toplam can kaybı 8 bin 953'e, yaralı sayısı 30 bin 643'e ulaştı.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ile İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.