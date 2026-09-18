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Dünya
Ta Nea 18.09.2026 07:15

Venedik'te turiste 7 euro müzik ücreti sürprizi

İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü San Marco Meydanı'nda bulunan tarihi cafede bir turiste hesaba eklenen 7 euroluk müzik ücreti şaşkınlık yarattı. Toskana'dan Venedik'e seyahat eden Simona Pera, adisyonda "müzik ek ücreti" başlığı altında kesilen bedeli sosyal medya hesabından paylaştı.

Venedik'te turiste 7 euro müzik ücreti sürprizi

Adisyon fotoğrafına göre Pera, iki kruvasan için 31 euro, iki Aperol Spritz için 34 euro ve canlı müzik performansı için 7 euro ödedi.

Pera, toplamda 72 euro tutan hesapta üç müzisyenden oluşan küçük bir orkestranın müşterilere müzik dinletisi sunduğunu söyledi.

San Marco Meydanı'ndaki bu ünlü kafede oturmanın pahalı olacağını bildiklerini belirten Pera, adisyondaki müzik ücretini görünce şaşırdığını dile getirdi.

Venedik'teki restoran ve kafelerin hesaplara bu tür ek ücretler yansıtması sık karşılaşılan bir durum olarak biliniyor.

Venedik'te turiste 7 euro müzik ücreti sürprizi

Aşırı turizmle mücadele adımları

Günde binlerce kişiyi ağırlayan kentin hassas altyapısının zorlanması ve yerel halkın tepkileri üzerine yetkililer birtakım önlemler uyguluyor. Venedik, aşırı turizmi kontrol altına almak amacıyla konaklayan turistlerden otel bazlı şehir vergisinin yanı sıra günübirlik ziyaretçilerden de giriş ücreti alıyor.

İlk olarak Nisan 2024'te yoğun günler için 5 euro olarak başlatılan günübirlik ziyaretçi ücreti, 2025 yılında dört gün önceden rezervasyon yaptırmayanlar için 10 euroya yükseltildi ve uygulandığı gün sayısı 54'e çıkarıldı.

Benzer uygulamalar Avrupa'nın diğer popüler turizm merkezlerinde de yürütülüyor. Roma'da gecelik sabit ücretler alınırken, Amsterdam'da konaklama bedeli üzerinden yüzde 12,5 oranında turizm vergisi uygulanıyor.

İngiltere'de Manchester kentinin başlattığı ziyaretçi harcının ardından Edinburgh'un da benzer bir düzenlemeye gitmesi bekleniyor.

İspanya'da ise Balear Adaları'nı ziyaret eden turistler mevsimsel oranlara göre yerel vergiye tabi tutuluyor.

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