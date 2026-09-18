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Dünya
The Guardian 18.09.2026 07:00

Asya ülkeleri "rekor düzeydeki" El Nino tehlikesine karşı alarma geçti

Asya ülkeleri, Pasifik Okyanusu'ndaki aşırı ısınma ve küresel iklim krizinin etkisiyle bu yılın sonuna doğru ve 2027 başında en şiddetli seviyesine ulaşması beklenen El Nino olayına karşı hazırlıklarını hızlandırdı. Dünya Gıda Programı (WFP), aşırı hava olayları nedeniyle yaklaşık 50 milyon insanın akut açlıkla karşı karşıya kalabileceğini söyledi

Asya ülkeleri "rekor düzeydeki" El Nino tehlikesine karşı alarma geçti

Hong Kong'da rekor sıcaklıkların ardından iş yerlerinde soğutma ekipmanı ve mola zorunluluğu getirilirken, kurallara uymayan işverenlere cezai işlem uygulanabileceği bildirildi.

Çin yönetimi, kuraklık ve aşırı yağışlara karşı 100 günlük bir kampanya başlatarak şehirlerde "iklim risk haritaları" oluşturulmasını kararlaştırdı.

Tayvan ise beklenen aşırı sıcakları acil durum krizleriyle aynı seviyede ele alarak 40 derecenin üzerindeki sıcaklık senaryolarına karşı tatbikatlar gerçekleştirdi ve halkı klimalı alanlara yönlendiren çevrim içi sistemleri devreye soktu.

Güney Asya'da kuraklık ve gıda krizi endişesi

Hindistan'da eylül ayındaki muson yağışlarının yüzde 50 azalması üzerine yetkililer, 350'den fazla bölgede su koruma altyapısını güçlendirerek çiftçileri az su isteyen ürünlere yönlendirdi.

Son 10 yılın en ağır kuraklığını yaşayan Sri Lanka'da ise 160 binden fazla kişi içme suyu sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Yetkililer, Yala Ulusal Parkı'ndaki yaban hayatını korumak için tankerlerle su taşımaya başlarken, tatlı su kaynaklarının tamamen tükenmesi halinde deniz suyunu arıtma planlarını gündeme aldı.

Güneydoğu Asya ve Doğu Asya hazırlıkları

Güneydoğu Asya'da devam eden savaş ve tedarik zinciri krizlerinin gübre maliyetlerini artırması, El Nino'nun tarım üzerindeki etkisini daha da ağırlaştırdı.

Bölgede pirinç rekoltesinin yüzde 8 ila yüzde 10 düşebileceği öngörülürken, hükümetler gıda güvenliğini ulusal güvenlik meselesi olarak ele almaya başladı.

Güney Kore, hissedilen sıcaklığın 38 dereceye ulaşması durumunda acil olmayan dış saha çalışmalarını durduran yeni bir uyarı sistemi başlattı.

Japonya ise 40 dereceyi aşan sıcaklar ve beklenen "süper tayfunlar" nedeniyle yüksek riskli alt geçitleri kapatma ve halkı tedbir almaya yönlendirme kararı aldı.

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