SPK, 130 yatırım fonunda tasfiye sürecini başlattı: 2 banka yetkilendirdi

SPK'nın bülteninde yer alan karara göre, 17 Eylül 2026 tarihli kurul kararı uyarınca tasfiye edilmesine karar verilen fonlar için bir yol haritası çizildi. Buna göre, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonlar için T. İş Bankası AŞ; A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi şirketlerinin kurucusu olduğu fonlar için ise TC Ziraat Bankası AŞ portföy saklayıcısı ve tasfiye yetkilisi olarak görevlendirildi.

Tasfiye süreci 3 ay içerisinde tamamlanacak

Karar uyarınca, tasfiye sürecine dahil edilen fonların varlıkları, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek nakde dönüştürülecek. Elde edilen nakit, fon yatırımcılarının bireysel saklama hesaplarına katılma payı oranında aktarılacak. Fonların malvarlığının tasfiyesi, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 ay içerisinde sonuçlandırılacak. Kurulun uygun görmesi durumunda bu süre uzatılabilecek.

İşlem yasağı dün başladı

SPK, tasfiye kapsamındaki fonlar için 17 Eylül 2026 tarihi itibarıyla hem Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) üzerinden hem de TEFAS dışındaki dağıtım kanalları aracılığıyla alım-satım işlemlerini kapattı. Bu tarihten itibaren fon katılma payı iade talimatları gerçekleştirilmeyecek. 17 Eylül ve öncesinde verilmiş ancak takası tamamlanmamış işlemler ise olağan süreçleri dahilinde sonuçlandırılacak.

Süreç nasıl işleyecek?

Süreç dahilinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve bankalar, tasfiye edilecek fonların pay adetleri, rehin veya haciz durumları ile gerçekleşmemiş emirleri iki iş günü içinde eşleştirecek. Fon portföyündeki menkul kıymetler ve para piyasası araçları, ilgili bankaların belirleyeceği stratejiyle nakde çevrilecek. Tasfiye süreci boyunca fonun yönetim ücretleri ve izahnamede yer alan diğer gider kalemleri, belirlenen esaslara uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edecek.

Söz konusu tasfiye usul ve esasları, yatırımcıların hak kaybına uğramaması ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetilmesi amacıyla ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfalarında ilan edilecek.