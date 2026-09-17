Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 17.09.2026 18:18

TMO'nun arpa satışları başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla, stoklardaki arpanın satışına başladı.

TMO'nun arpa satışları başladı

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'de bu yıl hububat hasadının tamamlandığı aktarıldı.

Rekor seviyeye ulaşan üretimle birlikte, yurt içi tüketimi karşılayacak düzeyde güçlü bir arz oluştuğu belirtilen açıklamada, üretimdeki bu yüksek seyrin, TMO alımlarına da yansıdığına işaret edildi. Kurumun üreticilerden yüksek miktarda buğday ve arpa alımı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMO 2026-27 satış sezonunda, ekim ayında başlaması planlanan buğday ve arpa satış programını, piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçlarını da dikkate alarak, öncelikle buğdayda öne çekip, 1 Eylül itibarıyla TÜRİB üzerinden başlatmıştır. 17 Eylül itibarıyla da yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla, TMO stoklarında bulunan arpanın satışına başlanmıştır."

Arpa satışlarının ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besicilere, yetiştiricilere ve yem fabrikalarına yönelik olacağına değinilen açıklamada, "TMO, her sezon olduğu gibi bu sezon da yurt içi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeye, arz-talep dengesi, fiyat oluşumları ve sektör ihtiyaçlarını birlikte değerlendirerek, proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirleri zamanında almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, satışlara ilişkin ayrıntılı bilginin, TMO iş yerlerinden alınabileceği de aktarıldı.

ETİKETLER
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hububat Tarım Üretimi Tarımsal Destek
Sıradaki Haber
Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşımlara erişim engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
19:24
Bakan Bolat yarın Roma'ya gidecek
19:15
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:55
Dünyanın atmosferindeki su buharı seviyesi rekor kırdı: aşırı yağış riski artıyor
18:20
Yapay zekanın yanlış ellere geçmesi varoluşsal tehlike yaratabilir
18:04
Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşımlara erişim engeli
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
FOTO FOKUS
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ