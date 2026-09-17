TMO'nun arpa satışları başladı

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye'de bu yıl hububat hasadının tamamlandığı aktarıldı.

Rekor seviyeye ulaşan üretimle birlikte, yurt içi tüketimi karşılayacak düzeyde güçlü bir arz oluştuğu belirtilen açıklamada, üretimdeki bu yüksek seyrin, TMO alımlarına da yansıdığına işaret edildi. Kurumun üreticilerden yüksek miktarda buğday ve arpa alımı gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TMO 2026-27 satış sezonunda, ekim ayında başlaması planlanan buğday ve arpa satış programını, piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçlarını da dikkate alarak, öncelikle buğdayda öne çekip, 1 Eylül itibarıyla TÜRİB üzerinden başlatmıştır. 17 Eylül itibarıyla da yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak ve piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla, TMO stoklarında bulunan arpanın satışına başlanmıştır."

Arpa satışlarının ilk etapta büyükbaş ve küçükbaş besicilere, yetiştiricilere ve yem fabrikalarına yönelik olacağına değinilen açıklamada, "TMO, her sezon olduğu gibi bu sezon da yurt içi ve uluslararası piyasalardaki gelişmeleri yakından izlemeye, arz-talep dengesi, fiyat oluşumları ve sektör ihtiyaçlarını birlikte değerlendirerek, proaktif bir yaklaşımla gerekli tedbirleri zamanında almaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, satışlara ilişkin ayrıntılı bilginin, TMO iş yerlerinden alınabileceği de aktarıldı.