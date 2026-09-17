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Ekonomi
AA 17.09.2026 16:41

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 821 bin 700 liraya yükseldi.

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 725 bin lira, en yüksek 6 milyon 824 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 6 milyon 821 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 777 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 446 milyon 272 bin 714,30 lira, işlem miktarı ise 658,69 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 458 milyon 202 bin 950,14 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler ile QNB Bank olarak sıralandı.

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