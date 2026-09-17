Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.09.2026 17:17

Gine, Fransız kamu yayıncısı France 24'ün yayınlarını ülke genelinde yasakladı

Gine, Fransız kamu yayıncısı France 24'ün ülke genelindeki yayınlarını yasakladı.

Gine, Fransız kamu yayıncısı France 24'ün yayınlarını ülke genelinde yasakladı

Gine Yüksek İletişim Kurumunun (HAC) kararına göre, France 24'ün, uydu, kablo, mobil uygulamalar, internet siteleri ve sosyal medya dahil tüm platformlar üzerinden ülkede yayın yapması durduruldu.

Kanalın Gine'deki yayın izni iptal edilirken ülkede görev yapan muhabir, özel temsilci ve çalışanlarının basın akreditasyonları iptal edildi.

Kararın, France 24 yönetiminin uyarıları dikkate almaması nedeniyle alındığı belirtildi.

France 24, Gine Cumhurbaşkanı Mamadi Doumbouya hakkında "darbeyle iktidara gelen cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmış ve söz konusu ifadenin kullanılmasına son verilmesi istenmişti.

Fransa'nın uluslararası kamu yayıncılığı kuruluşu France Médias Monde bünyesinde faaliyet gösteren France 24'ün yayınları, daha önce Burkina Faso, Mali ve Nijer'de de yasaklanmıştı.

ETİKETLER
Gine Fransa
Sıradaki Haber
Metsola’dan Avustralya ve Yeni Zelanda için AB “ortak üyeliği” sinyali
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:04
Sermaye piyasalarına ilişkin spekülatif paylaşımlara erişim engeli
18:00
Alaska'da 6,5 büyüklüğünde deprem
17:59
İzmir'de 253 bin 926 uyuşturucu hap ele geçirildi
17:57
YÖK Başkanı Özvar'dan öğrencilere 'fırsatı değerlendirin' çağrısı
17:47
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Batı, ülkemize karşı savaş için hazırlık yapıyor
17:48
TEKNOFEST 2026 yarışmaları Diyarbakır'da devam ediyor
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
Köylüler farklı illerden getirdikleri erikleri kurutarak iç ve dış piyasaya satıyor
FOTO FOKUS
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
Bahçeşehir TEM Otoyolu'nda tır yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ