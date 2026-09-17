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Dünya
TRT Haber 17.09.2026 16:30

Yunan emekli generallerden Aşil Kalkanı'na tepki: Bu konu ulusal güvenlik sorunudur

Yunanistan’ın katil İsrail’den satın aldığı Aşil Kalkanı isimli hava savunma sistemine emekli Yunan komutanlardan da peş peşe tepkiler geliyor. Sistemin anahtarının İsrail’in elinde olması “Ulusal güvenlik sorunu” olarak görülüyor.

Hakan Turpçu
Hakan Turpçu
Yunan emekli generallerden Aşil Kalkanı'na tepki: Bu konu ulusal güvenlik sorunudur

Yunanistan’ın, soykırımcı İsrail’den satın aldığı hava savunma sistemine tepkiler devam ediyor. Önce muhalif partilerden eleştiriler geldi, sonra basın ve akademi dünyası tepki gösterdi, şimdi de emekli Yunan komutanlardan peş peşe sert açıklamalar geliyor.

Emekli Koramiral Stelyos Fenekos, "Aşil Kalkanı’nın maliyeti 3 milyar euro ama asıl İsrail’e bu bağımlılığın maliyeti ne kadar, onu hesaplamalıyız." dedi.

Fenekos, kaynak kodlarının Yunanistan'a aktarıldığına dair bir işaret görünmediğini, bu durumun teknolojik ve operasyonel bağımlılıklar yaratacağını söyledi.

“Kaynak kod, ulusal güvenlik sorunudur”

Geçtiğimiz günlerde, Aşil Kalkanı sisteminin komuta ve kontrol yetenekleriyle ilgili kaynak kodunun Yunanistan’a verilmeyeceği, İsrail’in elinde kalacağı açıklanmıştı.

Emekli Koramiral Vasilyos Martzoukos, “Kaynak kod, ulusal güvenlik sorunudur” dedi ve bunun İsrail’in kontrolünde bulunduğunu belirtti. Martzoukos, büyük füze stoku olmadan, en modern kalkanın bile birkaç günlük operasyon süresi içinde tükenme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Hava Kuvvetlerinden emekli Korgeneral Dimitris Pantelatos, füze sistemlerinin Ege’deki Yunan adalarına konuşlandırılması konusunda eleştirilerde bulundu; bu savunma sisteminin Ege gibi adalarla dolu bir deniz için tehlikeli olduğunu belirtti.

Pantelatos, stoklar bittiğinde yenilerinin nakliyesinin de çok zahmetli olacağının altını çizdi, “Detaylarını bilmediğimiz bir şeye para ödüyoruz” dedi. 

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