Kadın girişimcilerin sayısı artıyor

Bakan Göktaş, Şişli'de bir otelde düzenlenen programda bunun yeni başarı hikayelerinin başlangıcı olacağına inandığını kaydetti.

Bugün iş dünyası hızla dönüşürken sektörlerin büyük bir ivmeyle dijitalleştiğine değinen Göktaş, "Geleneksel çalışma biçimleri yerini esnek, inovatif ve teknoloji odaklı iş modellerine bırakıyor. Böylesi bir zeminde, üretimdeki ve ticaretteki eğilimlerle ekonominin bütün alanları yeniden şekilleniyor. Bu yeni dönemde kadınların, girişimcilik gücünü harekete geçirmek, sürdürülebilir büyümenin önünü açıyor." diye konuştu.

Bakan Göktaş, kadınların emeği ve fikirlerinin girişime dönüştüğünde üretimin arttığını, istihdamın güçlendiğini, yerel kalkınmanın hızlandığını ve toplumsal refahın yükseldiğini anlattı.

Bugün kadın girişimciliğinin dünyanın pek çok ülkesinde yenilikçiliğe, ihracata ve ekonomik büyümeye yön veren bir güce dönüştüğüne dikkati çeken Göktaş, "Global Entrepreneurship Monitor" verilerinin de bu yükselişi açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

"Kadın girişimciliği ekosistemini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz"

Göktaş, incelenen 47 ülkenin 19'unda kadınların girişimcilik faaliyetlerinin artış gösterdiğinin altını çizerek, Türkiye'nin de kadınların girişimcilikte giderek daha fazla söz sahibi olduğu ülkeler arasında yer aldığına işaret etti.

2002'de yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranının 2025 yılında yüzde 18'e yükseldiğini aktaran Göktaş, "Girişimci kadın sayımız ise 1 milyon 230 bine ulaştı. Bu tablo, kadınların bilgi, emek ve yeteneklerini ekonomik değere dönüştürmedeki başarısını ortaya koyuyor. Kadınların kurdukları işletmeler, ülkemizin üretim kapasitesini artırıyor, ihracatını ve marka değerini güçlendiriyor. Biz de bu başarıyı daha ileri taşımak için kadın girişimciliği ekosistemini ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimcilerimize markalaşma, dijitalleşme, e-ticaret eğitimleri veriyoruz"

Göktaş, kadınların geleceğin sektörlerinde daha fazla söz sahibi olduğu, yenilikçi iş modellerine öncülük ettiği kapsayıcı bir ekosistemi hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bunun somut adımlarından birinin "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programı olduğunu dile getiren Göktaş, "Bu programla, kadın girişimcilerimize markalaşma, dijitalleşme, e-ticaret, iletişim ve ekip yönetimi alanlarında eğitim veriyoruz. Finansal, hukuki süreçler, şirket kurma ve finansmana erişim konularında uzman eğitmenlerle buluşturuyoruz. Rol modellerin ve deneyimli girişimcilerin birikimlerinden yararlanmalarına imkan sunuyoruz." diye konuştu.

"Kadınların yüzde 80'i finansmana erişim konusunda bilgi düzeyinin arttığını vurguluyor"

Bakan Göktaş, katılımcıların yüzde 69'unun eğitimlerin ardından girişimcilik konusunda kendisini daha yeterli hissettiğini belirttiğini kaydetti.

Katılımcıların yüzde 53'ünün iş planlarını hazırladıklarını veya yeni iş birlikleri geliştirdiğini ifade ettiğini anlatan Göktaş, "Kadınların yüzde 80'i finansmana erişim konusunda bilgi düzeyinin arttığını vurgularken yüzde 56'sı ise finansmana erişimin kolaylaştığını ifade etti. Tüm bu kazanımları, kadınların ülkemizin dört bir yanında ekonomik hayata yön vereceği bir geleceğin başlangıcı olarak görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, hedeflerinin ortaya çıkan bu potansiyeli yeni işletmelere, güçlü ortaklıklara ve istihdam fırsatlarına dönüştürmek olduğuna dikkati çekerek, bu hedef doğrultusunda bu kapsamdaki eğitimleri "Girişimcilik Eğitim Tırı"yla ülkenin farklı bölgelerinde girişimci kadınlarla buluşturduklarını vurguladı.

"İnanıyoruz ki bir kadının hayaline ulaşması yalnızca kendi hayatını değiştirmez" diyen Göktaş, bunun çocukların umutlarını büyüteceğini, ailelerin refahını artıracağını, toplumun geleceğini güçlendireceğini belirtti.

Bakan Göktaş, "Kadınların kendi başarı hikayelerini yazdığı bu yolda, hiç şüphesiz en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu destekle, 2024-2028 Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı her alanda kadınların önünü açan politikalar hayata geçiriyoruz. Kamu kurumlarımız ve özel sektör iş birliklerimizle her geçen gün daha fazla kadına ulaşıyoruz. 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi'yle kadın-erkek fırsat eşitliğini özel sektördeki kurum kültürünün ayrılmaz parçası haline getiriyoruz." diye konuştu.

"1367 kadın kooperatifine destek sunarak yaklaşık 247 bin kişiye ulaştık"

Göktaş, kadın kooperatiflerini üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılara dönüşmelerine katkı sağladıklarını, bu kapsamda bugüne kadar 1367 kadın kooperatifine destek sunarak yaklaşık 247 bin kişiye ulaştıklarını, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonuyla kadın girişimcilerin yeni sektörlerde öncü olması ve geleceğin iş modellerine yön vermesi için desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Göktaş, "Satış kanalları çeşitleniyor ve yeni pazarlara ulaşmak kolaylaşıyor. Böylece bulunduğunuz yerde ürettiğiniz bir ürün, çok uzaklarda bir müşteriye ulaşabiliyor. Geliştirdiğiniz bir fikir, sınırları aşan bir işe dönüşebiliyor. Sizlerin de bu fırsatları değerlendirerek Türkiye'de girişimciliğe yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum." dedi.