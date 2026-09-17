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Dünya
AA 17.09.2026 15:40

Belçika'da Batı Nil virüsü vakası 10'a yükseldi

Belçika'nın Flaman bölgesi ve başkent Brüksel'de, Batı Nil virüsü kaynaklı olduğu değerlendirilen yeni vakaların tespit edilmesiyle ülke genelindeki sayı 10'a yükseldi.

Belçika'da Batı Nil virüsü vakası 10'a yükseldi

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Flaman Bakım Dairesinden yapılan açıklamada, bölgede görülen kesinliği yüksek veya olası vaka sayısının 8'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, geçen haftanın sonunda açıklanan 5 olası vakaya ek olarak Anvers ve Flaman Brabant vilayetlerinde 3 kişinin daha virüse yakalandığının değerlendirildiği belirtildi.

Hastalardan birinin nörolojik belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, ancak iyileşme sürecinde olduğunun kaydedildiği açıklamada, Brüksel bölgesinin sağlık kurumu Vivalis de 2 kişinin virüsü yerel olarak kaptığının değerlendirildiğini açıkladı.

Söz konusu kişilerden Brüksel'de yaşayan biri sağlığına kavuşurken, diğer vakanın ise ülkesine dönen İtalyan bir turist olduğu, bu kişide ağır belirtiler görülmediği belirtildi.

Böylece, ülke genelinde Batı Nil virüsü kaynaklı olduğu değerlendirilen yeni vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu.

Belçika'da geçen hafta ilk kez ülke içinde bulaştığı değerlendirilen Batı Nil virüsü vakaları bildirilmişti. Anvers ve Flaman Brabant vilayetlerinde belirlenen 5 olası vakadan 4'ünde nörolojik belirtiler görülmüş, bir kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık yetkilileri, virüsün kuşlar ve sivrisinekler arasında dolaşımda olduğunu açıklamıştı. Yetkililer, ekime kadar yeni vakalar görülebileceğini ancak toplum genelindeki riskin düşük olduğunu belirtmişti.

Batı Nil virüsü

Çoğunlukla "Culex" cinsi sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşan Batı Nil virüsüne karşı herhangi bir aşı bulunmadığı için sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiye ediliyor.

Sivrisinek ısırığından itibaren kuluçka süresinin 2 ile 14 gün arasında değiştiği, bağışıklığı zayıf olanlarda bu sürenin 21 güne çıktığı belirtiliyor.

Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık yüzde 80'inde herhangi bir belirtiye rastlanmadığı, hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ise ateş, halsizlik, bulantı-kusma, baş ve kas ağrısı gibi semptomların görüldüğü ifade ediliyor.

Başlangıçta yalnızca Afrika'da görülen virüs, zamanla Fransa, İtalya, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı.

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