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Türkiye
AA 17.09.2026 16:24

199 yeni noterlik hizmete giriyor

Vatandaşların noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan bölgelerde 199 yeni noterlik açılarak hizmet ağı genişliyor.

199 yeni noterlik hizmete giriyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerini vatandaşlar için daha erişilebilir hale getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Noterliklerin hukuki güvenliğin sağlanmasının yanı sıra yargının iş yükünün azaltılmasında ve vatandaşların işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırabilmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"İhtiyaç duyulan bölgelerde kurduğumuz 199 yeni noterlikle hizmet ağımızı daha da güçlendiriyor, vatandaşlarımızın noterlik hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişmesini sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefiyle vatandaş odaklı hizmetlerimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

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Noter Akın Gürlek
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