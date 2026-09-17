İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6'ya çıkıyor: Açılış yarın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın hizmete açacaklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek "4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik" açıklamasında bulundu.

[Fotoğraf: DHA]

"Taksi ve havada kalış sürelerini kısaltacağız"

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" dedi.