Çok Bulutlu 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 17.09.2026 14:35

İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6'ya çıkıyor: Açılış yarın

İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla yarın hizmete açılacak. Bununla birlikte havalimanındaki pist sayısı 6'ya çıkmış olacak.

İstanbul Havalimanı'nın pist sayısı 6'ya çıkıyor: Açılış yarın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4'üncü ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın hizmete açacaklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın halihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet verdiğini belirterek "4'üncü ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk doğu-batı yönlü pisti olacak. Yeni beton pistimizi 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde inşa ettik" açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Taksi ve havada kalış sürelerini kısaltacağız"

Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkat çeken Uraloğlu, "Özellikle iç hat uçuşları ve doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız. Olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkan sağlayacak" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu İstanbul İstanbul Havalimanı
Sıradaki Haber
9 organize suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:11
Şiddetli rüzgarın şemsiyeyle imtihanı kamerada
15:10
Kürşad Zorlu: Namık Gedik'in kabrinin nakli, yarım kalmış bir tarih sayfasının tamamlanmasıdır
14:06
Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde "beyin" sistemi için hazırlıklar başladı
14:02
İptal edilen turun ardından alınan ücret farkına "iade" kararı
13:55
İkiz dönüşümün iş gücü piyasasına etkisi 'meslek haritası' ile izlenecek
13:33
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok
Schönbrunn Hayvanat Bahçesi, tarihi ve doğal yaşamı bir araya getiriyor
Schönbrunn Hayvanat Bahçesi, tarihi ve doğal yaşamı bir araya getiriyor
FOTO FOKUS
Şiddetli rüzgarın şemsiyeyle imtihanı kamerada
Şiddetli rüzgarın şemsiyeyle imtihanı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ