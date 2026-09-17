Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde "beyin" sistemi için hazırlıklar başladı

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, santralde nükleer güvenliği ve operasyonel verimliliği en üst düzeye taşıyacak sistemlerin kurulumunda önemli bir aşamaya gelindi.

Bu kapsamda, reaktör binasının iç koruma kabuğunun testlerine yönelik hazırlıklar tamamlanma noktasına getirildi. Betonarme yapıların ve öngerme halatlarının yük izleme sistemleri ile sızdırmazlık testleri sırasında hava kaçaklarını tespit edecek otomatik donanımların montajı başarıyla tamamlandı.

100 bin yılda bir hata payı

Santralin "beyni" niteliğinde olan ve Rusatom Otomasyon Sistemleri A.Ş. (RASU A.Ş.) tarafından üretilen sistem, yüksek güvenilirlik standartlarıyla dikkat çekiyor. Güvenlik Kontrol Sistemi'nin arıza olasılığı 10⁻⁵ seviyesinde bulunuyor; bu da yaklaşık 100 bin yılda bir hata olasılığına denk geliyor. Söz konusu yüksek güvenlik düzeyi, birbirlerinden bağımsız ve fiziksel olarak ayrılmış dört kanallı bir sistem mimarisiyle sağlanıyor. Dijital modüller, kendi ekipmanlarını milisaniyeler süren aralıklarla sürekli olarak test ediyor.

Sismik dayanım gerekliliklerine uygun olarak üretilen 42 binden fazla ekipmandan oluşan sistem, NGS personelinin elektrik üretim süreçlerini en hassas düzeyde kontrol etmesine ve yönetmesine olanak tanıyor. Binlerce yüksek hassasiyetli sensör, santralin teknolojik parametrelerini kesintisiz olarak ölçerek üst seviye ünite kontrol sistemine aktarıyor.

"En önemli hedefimize yeşil ışık yaktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, 1. Güç Ünitesi'ne ait kontrol sisteminin, nükleer sektörün en sıkı standartlarına uygun, karmaşık ve modern bir teknolojik altyapı olduğunu belirtti. Hazırlık aşamasına gelinmesinin, mühendisler ve uzman ekiplerin uyumlu çalışmasının bir ürünü olduğunu vurgulayan Butckikh, şunları kaydetti;

Uzmanlarımızın bilgi ve profesyonelliği, önümüzdeki en önemli hedefe ulaşmamız için bize yeşil ışık yakıyor. Bu hedef de devreye alma işlemlerinin planlı şekilde sürdürülmesi ve 1. Güç Ünitesi'nin fiziksel olarak devreye alınmaya hazır hale getirilmesidir.