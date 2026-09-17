Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.09.2026 12:11

İletişim Başkanlığı "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenleyecek

İletişim Başkanlığınca yarın İstanbul'da "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı "Vesayet İnşalarına Karşı Milli İrade Mücadelesi Paneli" düzenleyecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayacak panelde, Yassıada özel mahkemelerinde gerçekleştirilen hukuk ihlalleri, sivil siyasetin karşılaştığı vesayet baskısı ve kurumsallaşma mücadelesi akademik bir perspektifle ele alınacak.

Ayrıca, program kapsamında tarihi fotoğraf ve vesikalar aracılığıyla milli irade bilincini pekiştirmek ve toplumsal belleği taze tutmak amacıyla hazırlanan "Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs" adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirilecek.

Söz konusu eserde 27 Mayıs dönemini aydınlatmak ve kurumsal hafızayı diri tutmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nden ilk kez gün yüzüne çıkarılan tarihi vesika ve fotoğraflara yer veriliyor.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı İstanbul Burhanettin Duran
Sıradaki Haber
MSB: Bölgesel istikrarı tehdit eden girişimler bir an önce sona erdirilmeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizim Rus askeri üssüne ihtiyacımız yok
13:32
Alman mahkemesi, Meta’yı platformlarındaki "dolandırıcılık amaçlı reklamlar"dan sorumlu tuttu
13:28
9 organize suç örgütüne operasyon: 76 gözaltı
13:20
Bazı bölgeler için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
13:12
TÜRKSAT 7A uydusunda çalışmalar son aşamada
13:10
BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul gerekçeler var
Saksılarda yetişen ağaçları sabırla sanat eserine dönüştürüyorlar
Saksılarda yetişen ağaçları sabırla sanat eserine dönüştürüyorlar
FOTO FOKUS
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
Başkentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ