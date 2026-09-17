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Dünya
AA 17.09.2026 13:31

Alman mahkemesi, Meta’yı platformlarındaki "dolandırıcılık amaçlı reklamlar"dan sorumlu tuttu

Almanya’da Frankfurt Bölge Mahkemesi, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın, bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarında üçüncü taraflarca yayımlanan dolandırıcılık amaçlı reklamlardan hukuken sorumlu olduğuna karar verdi.

Alman mahkemesi, Meta’yı platformlarındaki "dolandırıcılık amaçlı reklamlar"dan sorumlu tuttu

Dava, internet üzerinden finansal ürünler için karşılaştırma hesaplayıcıları, test raporları ve tüketici rehberleri sunan, Instagram'da 600 bini, Facebook'ta ise 29 bini aşkın takipçisi bulunan bir finans portalı ve portalın kamuoyunca tanınan kurucusu tarafından açıldı.

Frankfurt Bölge Mahkemesi, davada Meta’nın söz konusu usulsüz reklamları durdurmasına, mağdurlara tazminat ödemesine ve bu reklamlardan elde ettiği ticari kazancı açıklamasına hükmetti.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kimliği belirsiz kişiler, finans portalının kurumsal logosunu ve kurucusunun fotoğraflarını izinsiz kullanarak platformlar üzerinden dolandırıcılık amaçlı finansal ürünlerin reklamını yaptı.

Davacı şirket, yalnızca Ağustos 2024'te bu tür yaklaşık 260 ihlali Meta'ya bildirdiğini ancak teknoloji şirketinin bu içerikleri kaldırmasının 62 günü bulduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sahte reklamların şirketin kurumsal imaj hakkını ve kurucunun kişisel haklarını ağır şekilde ihlal ettiğine karar verdi.

"Algoritmik kontrol nedeniyle sorumluluk muafiyeti uygulanamaz"

Mahkemenin gerekçeli kararında, Meta'nın içeriklerden haberdar olmadığı yönündeki savunması reddedildi. Kararda, platformun yalnızca kronolojik bir kullanıcı akışı sunmadığı, aksine algoritmalar ve otomatik reklam açık artırma sistemleri aracılığıyla içerikler üzerinde doğrudan kontrol sahibi olduğu vurgulandı.

Bu gerekçeyle mahkeme, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) güncel bir kararına da atıfta bulunarak Meta'nın, Avrupa Birliği (AB) Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki sorumluluk muafiyetlerinden yararlanamayacağına hükmetti.

Karar uyarınca ABD'li teknoloji şirketi, bu dolandırıcılık reklamlarından elde ettiği tüm gelirlerin dökümünü de davacı tarafa sunmak zorunda kalacak.

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