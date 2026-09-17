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Dünya
AA 17.09.2026 13:06

BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul gerekçeler var

BM Komisyonu ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler tespit ettiklerini bildirdi.

BM: ABD'nin İran'da savaş suçu işlediğine yönelik makul gerekçeler var

Birleşmiş Milletler (BM) İran Uluslararası Bağımsız Soruşturma Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyinin 63. Oturumu kapsamında yeni raporunu yayımladı.

Raporda, İran'daki sivillerin hükümetleri tarafından işlenen ağır insan hakları ihlalleri ve insanlığa karşı suçlar ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları arasında sıkışıp kaldığı kaydedildi.

İran hükümetinin 2025-2026 protestolarına yönelik şiddet içeren baskısının, geçmişteki müdahalelere kıyasla benzeri görülmemiş tırmanışa işaret ettiğine değinilen raporda, bu süreçte kitlesel ölümlere ve yaralanmalara yol açan yaygın ölümcül güç kullanımı ve kapsamlı tutuklamaların yaşandığı belirtildi.

Raporda, İran hükümetinin protestoculara karşı internet erişiminin kısıtlanmasının yanı sıra idam cezalarını artırması da eleştirildi.

"ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler"

Mart ve ağustos arasında tamamı protestolarla alakalı 29 kişinin idam edildiği de rapor da yer aldı.

Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarının ardından, sivillerin ölümüne, yaralanmasına veya sivil nesnelerin zarar görmesine yol açan ayrım gözetmeksizin saldırı düzenlemenin yanı sıra aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 178 sivilin ölümüne yol açan iki ayrı hava saldırısında ABD'nin savaş suçu işlediğine inanmak için makul gerekçeler bulunduğunu tespit ettik."

İran ve ABD'ye tüm ihlallere ve suçlara derhal son vermeleri, mağdurlara tam tazminat sağlamaları ve ihlallerin tekrarlanmayacağını garanti altına almaları çağrısı yapıldı. 

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