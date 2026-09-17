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Dünya
AA 17.09.2026 12:05

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasındaki görüşme ara bölgede başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile görüşmesi ara bölgede başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis arasındaki görüşme ara bölgede başladı

KKTC Cumhurbaşkanlığından elde edilen bilgiye göre, Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde saat 11.00'de başladı.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Cumhurbaşkanlığı binasında açıklama yapması bekleniyor.

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KKTC Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Birleşmiş Milletler
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