Ukrayna: Rus ordusu bu gece 157 SİHA ve 16 füze ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkeye yönelik SİHA ve füzeler ile saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bu saldırıda farklı tipte 157 SİHA kullandığı ifade edildi.

Saldırıda, balistik ve seyir füzeleri başta olmak üzere 16 füzenin ateşlendiği aktarılan açıklamada, 124 SİHA ve jet motorlu kamikaze insansız hava aracı (İHA) olarak da bilinen 7 "Banderol/Dan-T" tipi küçük seyir füzesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Ukrayna'nın 8 bölgesinde hasar meydana geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yapılan hava saldırısını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla değerlendirdi.

Rus ordusunun Kiev, Odessa ve Sumi bölgelerindeki enerji ve sivil altyapısını hedef aldığını kaydeden Zelenskiy, ülke genelinde toplam 8 bölgede hasar meydana geldiğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, başkente yönelik bu gece düzenlenen saldırıda 18 kişinin yaralandığını bildirdi.