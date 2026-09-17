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Gündem
TRT Haber 17.09.2026 10:39

İletişim Başkanı Duran: Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmet ve saygıyla andı.

İletişim Başkanı Duran: Menderes’i, Zorlu’yu ve Polatkan’ı rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, millet iradesine vurulan 27 Mayıs darbesinin ardından hukukun ve adaletin hiçe sayıldığı, sözde yargılamalar sonucunda idam edilen Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla yad ettiğini belirtti.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 65'inci yılı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişlerinin 65'inci yılı

27 Mayıs'ın ardından yaşanan bu acı sürecin demokrasi tarihinde derin yaralar bıraktığını vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Menderes'in, Zorlu'nun ve Polatkan'ın aziz hatıraları aradan geçen 65 yıla rağmen milletimizin gönlünde yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin iradesini savunmayı ve demokratik kazanımlarımızı korumayı sürdüreceğiz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

 

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